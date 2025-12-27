Pese al pésimo regreso que protagonizó Chicharito con Chivas en los años recientes, el canterano rojiblanco no pierde su etiqueta de leyenda del futbol mexicano debido a su brillante trayectoria; sin embargo, su futuro estaría ligado al futbol, pero no precisamente en las canchas.

Desde hace algunas semanas se filtró de que Javier Hernández podría ser parte del equipo de analistas de la cadena ESPN para la próxima Copa del Mundo; sin embargo, esa información podría cambiar en las próximas semanas según reveló el reportero de As México, César Huerta.

Pese a que el deseo del Chícharo es permanecer en activo como futbolista profesional, la realidad es que el atacante no estaría teniendo éxito en su afán de encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera, por lo que en caso de que no logre acomodarse en un club, podría adelantar su incursión en los medios de comunicación según información del ya citado periodista.

“Hemos podido saber que Javier Hernández tiene un acuerdo de palabra para convertirse en comentarista de ESPN para la Copa del Mundo del 2026 (…) Javier Hernández le expresó a esta cadena que quiere seguir jugando futbol, pero no está en su mejor momento, ni físicamente está entero, es muy complicado encontrar equipo.

“Según lo que se comenta, es que tampoco se descarta que si Javier no agarra equipo, si no encuentra dónde continuar su carrera como es su deseo, que pueda integrarse a esta cadena televisiva ya mismo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Doloroso adiós de Chicharito con Chivas

Después de dos años en la institución de Guadalajara, Javier Hernández tuvo un pésimo paso por el redil debido a sus constantes lesiones y baja de juego; sin embargo, en su último compromiso como rojiblanco cometió un grave error al fallar el penalti decisivo que pudo llevar a los tapatíos a las Semifinales frente a Cruz Azul.