Chivas está por cerrar la primera semana de actividad en el Clausura 2026 que ha resultado extenuante debido a la calendarización de tres partidos en menos de siete días; sin embargo, en el Rebaño el cansancio no es pretexto y la obligación será sumar tres puntos cuando reciban en el Estadio Akron al Querétaro.

El Guadalajara arrancó de forma poderosa su participación en el torneo con un sencillo triunfo sobre el Pachuca y posteriormente frente al FC Juárez, por lo que ahora deberán enfocarse en recuperarse físicamente para regresar a casa para hacerle los honores a los Gallos Blancos.

Hay que recordar que es importante terminar con un buen resultado la tercera jornada de la Liga MX debido a que después habrá un parón en el torneo local debido a que la Selección Mexicana sostendrá algunos duelos de preparación en Sudamérica, por lo que es indispensable marcharse al receso con buenas sensaciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Querétaro por el Clausura 2026?

El próximo compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

El duelo entre tapatíos y queretanos será transmitido en exclusiva en México por la señal de Amazon Prime; mientras que en Estados Unidos, la transmisión correrá a cuenta de Telemundo Deportes; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.