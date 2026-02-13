La espera por fin terminó y todo está listo para que se lleve a cabo una edición más del Clásico Nacional entre Chivas y América, en el que los dos clubes tienen solo un objetivo en mente: ganar y mantener el orgullo intacto frente a todo el futbol mexicano.

El Guadalajara parte como amplio favorito debido a que es el líder general de la competencia con paso perfecto tras cinco jornadas; sin embargo, deberán lidiar con la ausencia de Luis Romo que sufrió una lesión muscular el pasado fin de semana frente a Mazatlán.

Por su parte, las Águilas vienen repuntando en el torneo local al derrotar con facilidad al Monterrey, por lo que desean revivir en el Clausura 2026 con un triunfo sobre el Rebaño; sin embargo, deberán hacerlo sin Alejandro Zendejas, quien quedó fuera de la convocatoria azulcrema por una lesión muscular.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por el Clausura 2026?

El duelo entre rojiblancos y azulcremas está pactado a disputarse este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para arrancar en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. América?

El Clásico Nacional no contará en esta ocasión con opciones gratuitas o de televisión abierta, ya que la transmisión correrá exclusivamente por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos será solamente por Telemundo Deportes.

¿Cómo llegan en la tabla de posiciones del Clausura 2026?