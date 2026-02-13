Las Chivas de Gabriel Milito siguen dando señales de trabajo fino en la pizarra y de cara al Clásico Nacional ante Club América, una jugada ensayada desde un tiro de esquina aparece como una posible herramienta para sorprender. Se trata de una acción que el Rebaño ya intentó en más de una ocasión durante el Clausura 2026 y que tiene como destinatario final a Brian Gutiérrez, uno de los jugadores con mejor pegada de media distancia.

Esta jugada ya fue utilizada por Chivas de Guadalajara en dos partidos del torneo: ante FC Juárez, en condición de visitante y con triunfo por 1-0, y frente al Atlético San Luis, encuentro que terminó con victoria rojiblanca por 3-2. En ambos compromisos, el remate de Brian Gutiérrez fue directo a portería y obligó a la intervención del arquero rival, lo que confirma el potencial de la acción.

La jugada ensayada de Chivas ante Juárez, que terminó con un remate a puerta de Brian Gutiérrez (Capturas)

La secuencia parte con un córner corto, generalmente ejecutado entre Roberto Alvarado y Efraín Álvarez. En el primer intento, ante los Bravos de Juárez, fue el propio Efraín quien jugó directo hacia la medialuna para Richard Ledezma, quien simuló rematar y acabó tocando hacia dentro para la llegada de Brian Gutiérrez, quien sacó un fuerte tiro que complicó al portero local.

El Rebaño repitió su fórmula frente a Atlético San Luis, con otro remate a puerta de Brian Gutiérrez (Captura)

En la segunda ocasión, ante Atlético San Luis, Efraín realizó unos toques previos con Roberto Alvarado y fue el Piojo quien tocó hacia la medialuna, para que nuevamente Richard Ledezma habilite para el remate frontal de Brian Gutiérrez.

El finalizador de la jugada no es un detalle menor, ya que el ex mediocampista del Chicago Fire es reconocido por su buen disparo desde media distancia, una virtud que ya explotó durante su paso por la MLS, donde convirtió varios goles con características similares. Si Chivas logra ejecutar la jugada con mayor precisión, podría transformarse en una vía real para lastimar a las Águilas.

La otra variante de Chivas en el tiro de esquina

Cabe señalar, además, que el Guadalajara no ha limitado su repertorio de balón parado a esta variante. De hecho, también encontró rédito con un córner cerrados como ocurrió ante San Luis, cuando Luis Romo peinó en el primer palo para la aparición de Daniel Aguirre y el gol. Con diferentes recursos disponibles, el balón detenido se perfila como uno de los apartados a seguir en un Clásico donde cada detalle puede marcar la diferencia.