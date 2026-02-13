En el Clausura 2026 de la Liga MX, Armando González continúa ratificando que su explosión goleadora no fue casualidad. El delantero de Chivas suma actualmente cuatro goles en cinco jornadas, por lo que está a la vista que no se conformó después de coronarse campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos. Entre ambos torneos, la Hormiga acumula 16 goles, una cifra que lo pone entre los delanteros más efectivos del mundo.

Las cifras del canterano rojiblanco son formidables si se las compara con los máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeas (España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia). Si consideramos sus 16 goles en la temporada general, Armando González supera a nombres como Lautaro Martínez, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Luis Díaz o Mason Greenwood.

Hoy, el ranking general de goleadores de las grandes ligas lo encabeza Harry Kane con 24 goles, seguido por Kylian Mbappé con 23, y Erling Haaland con 22.Un escalón más abajo aparece Igor Thiago, delantero del Brentford, con 17 tantos. Esos son los únicos cuatro delanteros que superan las 16 anotaciones de la Hormiga.

Los máximos goleadores de las cinco grandes Ligas europeas (Captura)

Si el delantero de Chivas compitiera, por ejemplo, en la Premier League, con sus 16 goles sería tercero en la tabla, únicamente por detrás de Haaland (22) e Igor Thiago (17). En LaLiga y la Bundesliga, sólo sería superado por Kylian Mbappé y Harry Kane, respectivamente.

El ejercicio se vuelve todavía más fuerte al mirar la Serie A, donde Lautaro Martínez suma actualmente 14 goles. Con ese panorama, Armando González sería líder de goleo del campeonato italiano con sus 16 anotaciones, por encima del delantero del Inter y del resto de delanteros del Calcio.

Armando González, el delantero mexicano más en forma

Los buenos rendimientos de Armando González lo han colocado en la pelea por un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Y lo cierto es que Javier Aguirre tiene motivos para confiar en la Hormiga, ya que los habituales centrodelanteros del Tri no pasan por un momento como el suyo.

Santiago Giménez apenas ha podido disputar nueve partidos de Serie A en esta temporada, donde aún no suma ni un sólo gol; mientras que Raúl Jiménez lo ha hecho bien en la Premier League, aunque con apenas seis anotaciones para el Fulham.