Armando González se ha ganado rápidamente el cariño de toda la afición de Chivas, no solo por su impacto dentro del campo como centro delantero, sino también por el enorme carisma que demuestra fuera de él. La Hormiga se ha convertido en una de las figuras más queridas del Rebaño Sagrado y, si mantiene este nivel deportivo y mediático, todo apunta a que podría convertirse en un ídolo rojiblanco en los próximos años.

Uno de los momentos más comentados en semanas recientes fue cuando se difundieron imágenes del Otaku del Gol en una taquería tras un partido, escena que fue celebrada por la afición como una muestra de humildad y cercanía con la gente. Para muchos, ver a una de las nuevas estrellas del equipo más popular de México compartiendo en un lugar tan cotidiano reforzó la imagen de un futbolista sencillo y con los pies en la tierra.

Sin embargo, el propio padre del delantero salió a desmentir parte de esa historia. Armando González padre explicó que, si bien su hijo sí acompañó a la familia a la taquería para celebrar, no consumió tacos ni rompió su régimen alimenticio, ya que es extremadamente estricto con la dieta diseñada por los nutriólogos del club Guadalajara. Lamentablemente, la Hormiga no pudo “echarse unos taquitos” como festejo.

“Es muy disciplinado. Saliendo del Estadio les dan su comida, de ahí nos acompaña a los tacos y ahí se come su comida, la que le da el nutriólogo de Chivas. Pero vamos a los tacos, a él le gusta ir ahí a saludar a la gente, los meseros son sus amigos, pero lleva su comida aparte”, explicó Armando González padre.

Incluso, el padre del jugador reveló que cuando su hijo visita a la familia durante varios días, todos deben adaptar su alimentación a la suya, pues Armando mantiene la misma disciplina incluso en vacaciones o en días libres. Esa constancia, según varias personas de su entorno cercano han señalado, es uno de los grandes “secretos” detrás de su explosivo crecimiento futbolístico y su rendimiento sostenido en el Primer Equipo.

Armando González buscará seguir su racha goleadora anotándole al América

De cara al Clásico Nacional, está claro que el objetivo colectivo de Chivas es vencer al América para reafirmar su dominio en el Clausura 2026. No obstante, en lo individual, Armando González también tendrá una motivación extra: mantenerse en lo más alto de la tabla de goleo y volver a marcarle a las Águilas, rival al que ya le anotó en el Apertura 2025, consolidándose como una pesadilla recurrente para la defensa azulcrema.