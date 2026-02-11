Chivas se enfrenta este sábado al América en el Estadio Akron, en uno de los partidos más atractivos del torneo no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino porque el Rebaño Sagrado ha demostrado ser el equipo que mejor juega en el Clausura 2026 y busca extender su racha perfecta con una sexta victoria consecutiva ante el máximo rival.

En encuentros de esta magnitud, la Liga MX suele cuidar cada detalle para que el espectáculo sea protagonista y evitar cualquier polémica que ponga en duda el resultado. Por ello, decidieron designar a uno de los árbitros más experimentados del fútbol mexicano para dirigir este delicado Clásico Nacional.

De acuerdo con el periodista David Medrano, el elegido será César Arturo Ramos, silbante con amplia trayectoria tanto en la Liga MX como en Copas del Mundo y torneos de Concacaf. Su designación confirma que la liga optó por el árbitro con mayor reputación para el partido con la mayor rivalidad del país.

Si bien ningún árbitro está exento de polémicas tras una larga carrera, César Ramos ya ha dirigido otros Clásicos Nacionales sin mayores inconvenientes y no se ha caracterizado por tomar decisiones que perjudiquen sistemáticamente al Guadalajara, por lo que su presencia busca dar tranquilidad a ambos equipos y a la afición.

Chivas y América jugarán el Clásico con sus uniformes principales

Además del arbitraje, la Liga MX confirmó los uniformes que usarán ambos equipos. Chivas saldrá con su tradicional uniforme rojiblanco, mientras que el América vestirá de amarillo, descartando que el Guadalajara utilice su nuevo uniforme azul o el blanco de visitante para este Clásico Nacional.