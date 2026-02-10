Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Nacional. El Club Deportivo Guadalajara recibirá en la cancha del Estadio Akron al América, en duelo correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Gabriel Milito buscará su sexta victoria consecutiva en el campeonato; sin embargo, lo hará sin uno de sus mejores hombres: Luis Romo, quien se lesionó el viernes pasado en el partido ante Mazatlán FC.

Esta ausencia provocará que el estratega argentino modifique su once titular frente al conjunto de las Águilas, quien viene de vencer por la mínima a Rayados de Monterrey.

En ese contexto, se espera que Diego Campillo ocupe el lugar del capitán del Rebaño Sagrado, así que la alineación para medirse al cuadro de André Jardine estaría conformada de la siguiente manera.

Así sería la alineación de Chivas para enfrentar al América

El posible once estelar del Club Deportivo Guadalajara estaría conformado por: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.