El Club Deportivo Guadalajara tendrá una dura baja para el Clásico Nacional ante America ya que Luis Romo está descartado debido a una lesión muscular que sufrió el viernes pasado en el partido ante Mazatlán FC.

Ante este panorama, el periodista de TV Azteca, David Medrano, mencionó en un video compartido en X las opciones que tiene Gabriel Militopara reemplazar al exjugador de Querétaro y Cruz Azul.

El comunicador destapó a Diego Campillo como la primera alternativa del Rebaño Sagrado para el Clásico de Clásicos, aunque subrayó que no tiene las condiciones que el capitán de nuestras Chivas.

La segunda opción que podría manejar el estratega argentino, según David Medrano es Daniel Aguirre, pero para eso deberá recorrer a Miguel Tapias a la central por izquierda y recorrer a Luis Castillo a la central por derecha.

O bien, habiliar a Fernando “Oso” González, debido a que en la pretemporada con miras al Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito lo utilizó en ocasiones en la posición de Luis Romo.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.