Óscar García-Junyent encontró una nueva oportunidad en el futbol neerlandés tras su obscuro paso por el Club Deportivo Guadalajara, luego de que el Ajax apostara por el técnico español para hacerse cargo de su equipo Sub-23.

El estratega ibérico selló su vínculo de manera inmediata con la institución europea, en un acuerdo que lo mantendrá ligado hasta el 30 de junio del año 2027.

La noticia generó un fuerte impacto en el futbol mexicano, ya que Óscar García nunca logró enderezar el rumbo de Chivas y, tras apenas 12 encuentros dirigidos, la directiva encabezada por Amaury Vergara optó por cortar su proceso y apostar por Gabriel Milito.

El anuncio de Óscar García como nuevo técnico del Ajax Sub-23 no pasó desapercibido ya que el periodista de ESPN, Adal Franco, cuestionó su llegada al histórico club neerlandés.

“Lo que es tener un buen promotor. Óscar García, quien fuera DT de Chivas, será nuevo entrenador de la Sub-23 del Ajax”.

¿Cómo le fue a Óscar García en Chivas?

Óscar García asumió el mando del Rebaño Sagrado durante el Torneo Clausura 2025, dirigiendo 12 compromisos oficiales y dejando un registro de cinco triunfos, tres empates y cuatro descalabros.

A ese contexto se agregó un tema extracancha, ya que el estratega fue sancionado tras verse involucrado en un altercado con James Rodríguez durante un encuentro correspondiente a la Jornada 4, celebrado en el Nou Camp, lo que terminó por precipitar su salida.