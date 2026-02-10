Luis Romo encendió la ilusión en la afición de Chivas de cara al Clásico Nacional ante América, luego de compartir una declaración durante un evento de Nike en Guadalajara, Jalisco.

Y es que el capitán del Club Deportivo Guadalajara sufrió una lesión el viernes pasado en el partido ante Mazatlán FC, y si bien, todos descartan su presencia para el Clásico de Clásicos, él se dijo enfocado en dicho encuentro.

“Consciente de que es un clásico, con ganas de disfrutarlo, estando a tope y dando un buen espectáculo. Me veo jugando cada fin de semana, yendo paso a paso y disfrutando. Busco hacer un gran torneo y dar todo lo que esté de mi lado”, mencionó en entrevista con ESPN.

Cabe mencionar que hasta ahora, el Rebaño Sagrado no ha dado a conocer un parte médico sobre el estado del exjugador de Cruz Azul y Querétaro. Sin embargo, versiones cercanas al club señalan que la lesión podría tratarse de un desgarro de segundo grado, lo que implicaría un periodo de recuperación superior a las cinco semanas.

Luis Romo habría sufrido un desgarro de segundo grado.

De acuerdo con David Medrano, Gabriel Milito maneja tres alternativas para suplir a Luis Romo en el duelo ante América, aunque la opción que hoy luce con mayor fuerza sería la de Diego Campillo.

¿Cuál sería la alineación de Chivas vs. América sin Luis Romo?

Sin Luis Romo, el Club Deportivo Guadalajara saldría con: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.