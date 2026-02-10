Gabriel Milito no comenzó de la mejor manera en el Apertura 2025, se consolidó y hoy tiene un brutal inicio en el Clausura 2026. A pesar de este enorme comienzo, Demetrio Madero le exigió al entrenador argentino que le dé más minutos de juego a Hugo Camberos debido a que considera que se le va a pasar su momento.

Una de las grandes virtudes mostró el técnico rojiblanco fue haber recuperado y utilizado jugadores que no eran tenidos en cuenta. Omar Govea es titular indiscutido, Daniel Aguirre tiene nueva función en el Guadalajara y Luis Romo era eje central del equipo hasta su lesión.

Sin dudas Gabriel Milito logró en menos de un año que Chivas juegue con el estilo que él quería que tuviera desde que arribó. Sin embargo, Demetrio Madero pidió que Hugo Camberos reciba más cantidad de minutos cuando se refirió a lo complicado que es consolidarse como jugador del Rebaño Sagrado.

Demetrio Madero quieren que le den más minutos a Hugo Camberos. (Foto: IMAGO7)

“Hay algunos detalles que quizá me gustaría ver. (Por ejemplo) que le diera más minutos a Camberos, que le diera más minutos a Yael Padilla porque al final son activos del club y dónde lo pondrías. Tendría que ver porque de repente también vemos que Roberto Alvarado, el Piojo, de repente baja un poco y un recambio como Camberos, lo ha venido haciendo con Yael Padilla o con Sandoval. Pero a Camberos creo que le da pocos minutos. También entiendo que no da para todo o buscas ganar o todo o darle oportunidad a los jóvenes, pero sí me gustaría ver más minutos a Hugo Camberos”, comentó.

Hugo Camberos solamente jugó un minuto en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “No es fácil consolidarse en Guadalajara. El futbolista tiene momentos. Todos los futbolistas tienen momentos. Si nosotros recordamos, echamos un poco para atrás el cassette, el Tiba hace año y medio era casi selección nacional y hoy está borrado. Por eso digo que a Camberos tienen que darle más minutos porque si no se le va a pasar su momento. A Yael Padilla se le puede pasar su momento igual que a Sandoval, a todos. Entonces el técnico y de la dirección deportiva tienen que tener ese tacto, ese feeling para ser para poder discernir, encontrar e identificar los momentos de cada jugador”.

Demetrio Madero reveló la clave para que Chivas consolide a los jóvenes

En la misma respuesta, el exjugador del Guadalajara afirmó que un caso de éxito fue lo que realizaron con Diego Campillo. “Se me hizo muy bueno lo que hicieron con Campillo, lo mandan, juega en Juárez, lo regresan y hoy está convertido en una gran promesa, casi ya realidad. Y esa es la parte que tiene que hacer la dirección deportiva, de saber leer los momentos de cada jugador para saber si lo prestas, saber si pedirle al técnico que le dé más minutos. Sí tendrán que encontrar esa parte. No es fácil consolidarse en Guadalajara, pero la consolidación de un jugador en Chivas, de un joven, va de la mano con el técnico y con la dirección deportivo”, analizó.

Y añadió: “Ellos tendrán que encontrarle porque por más condiciones que tengas, si un técnico no te da minutos, se te va a pasar tu momento y viene otro y la competencia es muy fuerte. Los momentos del jugador. Tiene mucho que ver para que se pueda consolidar también un chavo”.