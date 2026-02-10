Eduardo López es uno de los jugadores más talentosos que ha brindado la cantera de Chivas en los últimos 15 años; sin embargo, por situaciones extracancha no ha podido explotar como muchos esperaban; sin embargo, pese a eso posee una carrera envidiable en la Liga MX.

La Chofis vivió sus mejores momentos con el Guadalajara de Matías Almeyda, en donde ganó todo lo que jugó; sin embargo, por cuestiones de indisciplina tuvo que salir del Rebaño, marchándose a la MLS y posteriormente encontrando cabida en el Pachuca, en donde rescindió su contrato a finales del 2025.

Ahora, surgió un nuevo rumor en torno al canterano rojiblanco, en donde se aseguró que Eduardo López habría caído en depresión por las burlas contra su físico cuando reapareció en una entrevista hace varias semanas, por lo que se negó a aceptar ofertas millonarias que le llegaron desde Arabia para continuar su carrera.

“Me dijeron que el exjugador de las Chivas andaba en la depre y es que no le gustó la manera en la que se burlaron de él cuando apareció con unos cuantos kilos de más en una entrevista, razón por la que se vino abajo y, entre penas y tristezas, decidió no escuchar las ofertas que tenía de Arabia para hincharse de petrodólares; imaginen el grado de depresión para rechazar semejantes ofertas”, se lee en la columna del Bolero en Mediotiempo.

Imagen de la entrevista que desató burlas contra Eduardo López (Talacha Deportiva)

Chofis prometió volver a las canchas

Hace unas semanas, Eduardo López subió un video en su cuenta de Instagram en donde confirmó que no estaba retirado del futbol profesional y que ya estaba poniéndose a tono para poder retomar su carrera, aunque no ha podido encontrar nuevo equipo.

Hay que recordar que al ser un jugador libre, tiene la oportunidad de seguir negociando con cualquier club de la Liga MX, ya que al no tener contrato tiene hasta el 6 de marzo para poder inscribirse con otra institución.