Érick Gutiérrez es uno de los futbolistas más importantes que ha surgido del futbol mexicano en los últimos años, por lo que tuvo una brillante carrera en Europa y con Selección Mexicana; sin embargo, hoy está viviendo momentos complicados en Chivas.

El mediocampista no fue tomado en cuenta para el Clausura 2026 por una supuesta ruptura con Gabriel Milito, por lo que la directiva rojiblanca le buscó acomodo en la Liga MX, pero sin éxito, por lo que apuntaría a quedarse en el redil debido a que ya cerró el mercado de fichajes en México.

Sin embargo, el Guti reapareció en redes sociales este martes, aunque lo hizo de una manera que sorprendió a todos, ya que aunque algunos esperaban alguna reacción relacionada a su futuro en el balompié, la realidad es que solo fue para hacer un comercial de una marca de colchones.

A Érick Gutiérrez le restarían dos años de contrato con el Guadalajara, por lo que la intención de la directiva es encontrarle acomodo y ahora todo apunta a la MLS, en donde su mercado de fichajes se cierra hasta el mes de abril.

¿Cuándo gana Érick Gutiérrez en Chivas?

Aunque no se ha filtrado información oficial al respecto, varios reporteros especializados en la fuente del Guadalajara aseguran que el salario del mediocampista rojiblanco oscilaría el millón 200 mil dólares al año, aproximadamente.