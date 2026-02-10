Chivas sorprendió hace apenas unos días cuando se dio a conocer que estaba buscando el fichaje de Jonathan Pérez, futbolista de 23 años del Nashville SC que llegaría directo al primer equipo. De acuerdo con fuertes rumores, la negociación ya estaría cerrada y solo faltarían detalles administrativos para hacerlo oficial, por lo que el extremo estaría a punto de convertirse en nuevo refuerzo del Rebaño Sagrado.

La llegada de Jonny se daría en un momento muy interesante del torneo, con cinco partidos ganados de forma consecutiva y un Clásico Nacional en puerta ante el Club América. Por ello, la gran duda es si Pérez podrá debutar contra las Águilas. Aunque hay varios factores a considerar, el panorama luce muy favorable para que pueda ver minutos en ese partido.

Uno de los puntos más positivos es que Jonathan Pérez viene de realizar pretemporada con el Nashville SC, trabajando físicamente desde inicios de enero y disputando incluso un amistoso ante Colorado Rapids. En ese sentido, Gabriel Milito recibiría a un jugador con ritmo y carga de trabajo suficiente, por lo que en cuanto se concrete su registro, estaría en condiciones de sumar sus primeros minutos con el Guadalajara.

Sin embargo, el único factor que podría retrasar su debut sería el propio estratega rojiblanco, pues Milito podría preferir que el futbolista complete al menos una semana de entrenamientos con el plantel para entender su sistema de juego y adaptarse a los automatismos del equipo. Así, todo dependerá de la decisión del técnico argentino y de cómo vea a Pérez en los entrenamientos.

A pesar de que el fichaje aún no se ha anunciado de manera oficial, lo más probable es que Chivas ya haya iniciado el trámite de registro en la Liga MX y solo esté esperando completar formalidades como los exámenes médicos y la firma de contrato. Por ello, no habría que preocuparse por los tiempos, y el anuncio oficial podría llegar en cualquier momento, dejando al extremo listo para integrarse de lleno al Rebaño Sagrado.