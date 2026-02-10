Chivas es un club reconocido por el gran trabajo que realiza en sus Fuerzas Básicas, formando a futbolistas sumamente talentosos que, con el tiempo, buscan consolidarse en Primera División. Sin embargo, no todos los jugadores logran llegar al Primer Equipo y muchos deben buscar oportunidades en otros clubes, una realidad que también se vive en el equipo femenil. Precisamente, este lunes se vivió un momento muy emotivo en el duelo ante Pumas.

La protagonista fue Jashia López, portera que recientemente se unió a Pumas Femenil y que apenas había debutado en la Jornada 5 contra Santos. El partido ante Chivas representó apenas su segundo encuentro en Primera División, y antes del silbatazo inicial se le pudo ver feliz al reencontrarse con sus excompañeras, quienes le desearon éxito, especialmente Blanca Félix, con quien compartió un emotivo saludo.

Después de los abrazos y las sonrisas, comenzó el partido y Jashia López se convirtió en una de las figuras del encuentro. La guardameta evitó durante los 90 minutos el gol de Chivas y fue clave para que Pumas se llevara la victoria, un resultado doloroso para las Rojiblancas, pero que también refleja el talento que se forma en las Fuerzas Básicas de Verde Valle.

Chivas cayó posiciones en la Tabla General tras la derrota ante Pumas

La derrota ante Pumas provocó que Chivas Femenil descendiera hasta la quinta posición de la Tabla General, una zona en la que no se espera que permanezcan mucho tiempo. Ahora, el equipo rojiblanco deberá enfocarse en su próximo compromiso, pues se avecina el Clásico Tapatío ante Atlas Femenil, que se jugará el lunes 16 de febrero a las 7:00 pm, un duelo clave para volver a escalar posiciones.