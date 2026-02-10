Chivas ha tenido una larga lista de directores técnicos a lo largo de su historia, con algunos que quedaron en la memoria colectiva y otros que pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, también han existido entrenadores que protagonizaron episodios incómodos, y uno de los más recientes fue Óscar García Junyent, quien llegó al Guadalajara como una solución de emergencia tras la salida de Fernando Gago.

García dirigió al Rebaño Sagrado durante apenas 12 partidos, pero su etapa quedó marcada por un momento bochornoso: tras empatar ante el Cibao en la Copa de Campeones de Concacaf, un aficionado se coló a la conferencia de prensa para exigirle su renuncia debido a los malos resultados. A pesar de ese capítulo, el estratega español ya tiene un nuevo proyecto en el futbol europeo.

Este martes, el Ajax de Países Bajos anunció que Óscar García será el nuevo director técnico de su equipo Sub-23, un reto importante considerando la historia y prestigio del club neerlandés. La noticia ha sorprendido, especialmente si se considera que su última experiencia en el banquillo fue con Chivas, donde su proyecto quedó a deber.

Tras la salida de García, quien inicialmente apuntaba a quedarse al menos dos años en el club, Gerardo Espinoza tomó brevemente el mando del equipo. No obstante, el proyecto deportivo del Guadalajara cambió radicalmente cuando se anunció la llegada de Gabriel Milito, bajo cuyo mando el equipo ha mostrado un giro de 180 grados y un potencial que ilusiona a la afición.

Amaury Vergara contrató a Óscar García Junyent por su historial dirigiendo

Si algo convenció a Amaury Vergara de apostar por Óscar García fue su currículum como entrenador, ya que había dirigido a clubes como el RB Salzburgo, el Olympiakos y el RC Celta de Vigo. Sin embargo, su paso por Chivas fue breve y dejó más dudas que certezas, limitándose a dirigir un puñado de partidos antes de salir del club.