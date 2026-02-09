El descalabro deChivas Femenil ante Pumas significó el fin de su racha sin derrota, un escenario poco previsto para esta Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, pero, pese a ello, Antonio Contreras no dudó en asumir el costo del resultado y dejó claro que el tropiezo fue consecuencia de sus decisiones, quitándole presión a sus jugadoras.

“A mis jugadoras las defenderé a muerte siempre. No es planteamiento de mis jugadoras, es planteamiento del entrenador y del cuerpo técnico, las jugadoras hacen lo que pueden, se han dejado el alma y he visto a un equipo que ha querido ganar y que ha ido por el partido”, mencionó en rueda de prensa.

“El equipo ha tenido ocasiones para empatar el partido. Hay que ir partido a partido y levantar la cabeza. El planteamiento es de Antonio y las ganas son de mis jugadoras con quienes voy a muerte para lo siguiente”, agregó.

Finalmente, el técnico español señaló que desde su cuerpo técnico le hicieron saber que la anotación de Alicia Cervantes al minuto 56 cumplía con los criterios reglamentarios, y si bien evitó confirmalo, dejó abierta la posibilidad.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

El siguiente cotejo del Club Deportivo Guadalajara Femenil en el Torneo Clausura 2026 será frente a las Rojinegras del Atlas, como parte de la Fecha 9, a disputarse el lunes 16 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.