Chivas Femenil buscará extender su buen momento en el Clausura 2026 de la Liga MX cuando visite a Pumas este lunes 9 de febrero, en un duelo correspondiente a una nueva jornada del certamen. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del conjunto rojiblanco.

El equipo dirigido por Antonio Contreras ha mostrado solidez en el arranque del torneo, manteniéndose invicto y sumando puntos importantes, aunque todavía con margen de mejora en su funcionamiento colectivo. Aun así, las rojiblancas se mantienen en los primeros puestos de la clasificación y con la intención de seguir peleando en la parte alta.

Cabe destacar que Chivas Femenil viene de superar por 2-0 a Necaxa en su compromiso más reciente, resultado que le permitió sostener su buena racha y fortalecer la confianza en la plantilla. Del otro lado estará un Pumas que intentará hacerse fuerte en casa y cortar el paso del Guadalajara.

¿Cuándo y dónde juegan Pumas vs Chivas Femenil por el Clausura 2026?

El partido entre Pumas y Chivas Femenil por el Clausura 2026 se disputará este lunes 9 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Pumas vs Chivas Femenil?

El encuentro entre Pumas y Chivas Femenil se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de ViX, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de este compromiso. Además, en Rebaño Pasión te mantendremos informado con todo lo que suceda con el Guadalajara.