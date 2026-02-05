Chivas Femenil sigue marchando con paso sólido en el Clausura 2026 tras conseguir un nuevo triunfo en su visita al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, en donde la buena noticia es que Alicia Cervantes y Adriana Iturbide volvieron a aparecer en el marcador.

El Guadalajara ha sido criticado por las pocas anotaciones que presume en el semestre, por lo que es importante que las delanteras comiencen a aprovechar las oportunidades que se les presenten, en donde tanto Licha como Boyi lo hicieron en esta jornada 7 del Circuito Rosa.

Con esta diana, Alicia Cervantes anotó apenas su segunda diana de todo el torneo, por lo que se espera que comience a incrementar su cuota en las próximas jornadas, mientras que Adriana Iturbide marcó su tercera anotación, en donde sorprende que lo ha hecho con muy pocos minutos disputados en el semestre.

Tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pumas por la jornada 8 del Clausura 2026?

El Guadalajara regresará a la actividad rápidamente, por lo que deberá ponerse a punto para enfrentar a las universitarias el próximo lunes 9 de de febrero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, duelo que se disputará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.