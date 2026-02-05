Chivas Femenil logró superar a Necaxa por 2-0 en el Estadio Victoria por la jornada siete del Clausura 2026 de la Liga MX. Las rojiblancas volverán a tener acción la semana que viene cuando enfrenten a Pumas UNAM por la fecha ocho, por lo que repasamos día, hora y transmisión para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido.

El equipo de Antonio Contreras fue superior a las Centellas y logró imponerse gracias a los goles de Alicia Cervantes y Adriana Iturbide. Tras quedarse con una tres puntos, las chingonas se ubican primeras con 19 puntos en la tabla general de posiciones del torneo.

La próxima semana Chivas Femenil volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas UNAM por la jornada ocho del Clausura 2026. Las Universitarias vienen de empatar ante Atlas en el Estadio Jalisco.

¿Cuándo y dónde juega Chivas Femenil contra Pumas por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Necaxa por la jornada 8 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo lunes 9 de febrero en el Estadio Victoria. El partido está pactado para comenzar a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Necaxa vs. Chivas Femenil?

El encuentro entre Chivas Femenil y Pumas se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por el canal de La Liga MX Femenil en YouTube y en VIX+. Obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la jornada cuatro del Clausura 2026.