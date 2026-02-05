Chivas Femenil vuelve a tener acción esta noche cuando enfrente a Necaxa por la jornada siete del Clausura 2026 de la Liga MX. Sigue todas las incidencias del partido EN VIVO y EN DIRECTO en Rebaño Pasión.

Gol de Alicia Cervantes

Alineación de Chivas Femenil

Blanca Felix, Isabela Esquivias, Samantha López, Cristina Ferral, Carolina Jaramillo, Eva González, Amalia López, Cynthia González, Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes. DT: Antonio Contreras

Alineación de Necaxa

Jenifer Amaro, Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro, Nataly Roque, Iraida Fernández, Jada Barnett, Zoé Medellín, Trinidad Quiroz, Sashenka Porras y Paula Salto. DT Christian Astorga.