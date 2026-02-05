La situación de Érick Gutiérrez en Chivas continúa generando conversación dentro y fuera de Verde Valle. El mediocampista atraviesa un momento incierto, luego de no ser considerado en el proyecto deportivo actual, situación que lo ha dejado sin minutos y sin equipo al menos por este mercado. En medio de ese escenario, el propio futbolista decidió romper el silencio y expresar públicamente su deseo de volver a formar parte del primer equipo.

Guti fue claro al señalar que le encantaría tener una nueva oportunidad con el Rebaño, más allá de reconocer que la decisión final no pasa por él. Sus palabras rápidamente encontraron eco entre los aficionados, que siguen de cerca su caso y analizan tanto su pasado reciente como el rol que podría ocupar dentro de la estructura actual del equipo.

A raíz de estas declaraciones, en Rebaño Pasión se realizó una encuesta para conocer la opinión del chivahermanismo sobre una posible reincorporación de Érick Gutiérrez al primer equipo. La consulta generó una alta participación y permitió tomarle el pulso a la afición respecto a un tema que divide opiniones, pero que sigue siendo relevante dentro del entorno rojiblanco.

Afición de Chivas aceptaría el regreso de Érick Gutiérrez.

Los resultados reflejaron una tendencia clara: la gran mayoría de los participantes se mostró a favor de que Érick Gutiérrez reciba una nueva oportunidad en Chivas, mientras que un porcentaje menor considera que su etapa en el club debería darse por terminada. Un escenario que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la gestión del plantel.

El plazo de Chivas para vender a Érick Gutiérrez y la millonada de su salario

Por otro lado, el tiempo juega en contra de la directiva, ya que el mercado de transferencias convencionales entre clubes en la Liga MX cerrará el próximo 9 de febrero, lo que reduce cada vez más el margen de maniobra para encontrarle salida a Gutiérrez. El impacto financiero es hoy uno de los principales dolores de cabeza en las oficinas rojiblancas.

De acuerdo con información de José María Garrido, si no se concreta la salida de los futbolistas que no entran en planes, Chivas deberá absorber cerca de 3 millones de dólares en salarios por lo que resta de 2026, siendo el caso de Érick Gutiérrez especialmente sensible, ya que percibe un sueldo anual aproximado de 1,2 millones de dólares, pese a no formar parte del plantel principal que dirige Gabriel Milito.