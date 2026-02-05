Guadalajara, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mexicano, no participa de la Concacaf Champions Cup 2026, la principal competencia de clubes de la región en este semestre, debido a que no consiguió uno de los boletos asignados a la Liga MX para el torneo. En el nuevo formato del certamen, México tiene derecho a seis plazas que se reparten entre los campeones, subcampeones y los equipos con mayor puntaje en la tabla anual de la temporada 2024-2025.

En el caso específico de Chivas, el equipo tapatío cerró la temporada 2024-2025 con 41 puntos en la tabla general, una cifra insuficiente para figurar entre los seis mejores clubes mexicanos que obtienen su pase directo a la Concachampions. Equipos como Cruz Azul, Toluca, Tigres, América, Monterrey y Pumas lograron sumar más unidades y por ello aseguraron su participación en el torneo continental.

Tabla anual de la Liga MX 2024/25.

La clasificación en la Liga MX para este torneo se basa primero en los campeones y subcampeones del Apertura y Clausura, y luego en los clubes que acumulan mayor número de puntos a lo largo de la temporada combinada. Chivas no alcanzó un lugar entre estos últimos, quedando rezagado en la lucha por los cupos adicionales que otorga la tabla anual.

Estos resultados interrumpieron la participación que el club rojiblanco venía teniendo en las ediciones recientes de la competición. Especialmente el primer torneo del año 2025, en el que Chivas tuvo dos entrenadores diferentes (Óscar García y Gerardo Espinoza) fue el que le costó caro al Rebaño.

¿Cómo le fue a Chivas en la última Concachampions?

En la Concacaf Champions Cup 2025, Chivas no estuvo a la altura de las expectativas. Tras avanzar a los octavos de final superando a Cibao FC con un global 4-1, el Rebaño llegó a enfrentar a su archirrival Club América en una serie de Clásico Nacional; ganó la ida 1-0 en el Estadio Akron, pero en la vuelta fue ampliamente superado 4-0, quedando eliminado en octavos de final del torneo continental.