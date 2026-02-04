Chivas es el equipo que deja grandes sensaciones en este inicio del Clausura 2026 luego de haber ganado sus cuatro partidos. El equipo rojiblanco se alista de la mejor manera posible para enfrentar a Mazatlán por la jornada cinco de la Liga MX en Sinaloa.

En medio de este contexto, Érick Gutiérrez da de qué hablar al señalar que no quiere salir del Guadalajara, mientras que confirman que Alan Pulido se quedará a cobrar el año de salario que le queda. A su vez, Alan Mozo coquetea con Pumas, pero da dolor de cabeza al Rebaño Sagrado. Por otro lado, Javier Mier reveló por qué mantuvieron a Gabriel Milito cuando no se daban los resultados.

Alan Pulido se queda a cobrar su millonario salario en Chivas

Como se sabe, Alan Pulido integra la larga lista de jugadores que fueron cepillados por Gabriel Milito para el Clausura 2026. En medio de los rumores sobre su posible salida a falta de días para que se cierre el mercado de pases de invierno en la Liga MX, César Huerta volvió a confirmar que el atacante se queda entrenando en la Sub-21 y que cobrará su millonario salario como futbolista del Rebaño Sagrado.

Érick Gutiérrez se quiere quedar en Chivas

En medio de este contexto, Érick Gutiérrez rompió el silencio y mantuvo una pequeña conversación con Jesús Hernández, Chuyón, en la que confirmó que no se quiere ir del Guadalajara. A su vez, reveló que no es un futbolista problemático.

Alan Mozo coquetea con Pumas

Por otro lado, en las últimas horas Alan Mozo no para de dar de qué hablar debido a que no solo terminó lesionado ante Pachuca, sino que además coquetea con volver a ser jugador de Pumas. No hay que olvidarse que el lateral derecho llegó al Rebaño Sagrado a cambio del fichaje de César Huerta.

Javier Mier reveló por qué Gabriel Milito se mantuvo en Chivas

En medio de este contexto, Javier Mier es noticia en todo Chivas al revelar por qué mantuvieron a Gabriel Milito en el primer equipo. “Se generan muchas cosas alrededor de Chivas y en ese momento, conforme fue avanzando y que no se encontraban los resultados, internamente teníamos muy claro lo que buscábamos. Internamente estábamos muy fuertes lo hablamos aquí y una palabra muy importante fue equilibrio y estabilidad”, expresó el director deportivo en Órbita Deportiva TV.