El Club Deportivo Guadalajara se ha metido de lleno en la conversación por ser el equipo de la temporada en la Liga MX. De acuerdo con la tabla acumulada del Torneo Apertura 2025 y Clausura 2026, Chivas aparece en el cuarto lugar general con 41 puntos, solo por detrás de Toluca, Cruz Azul y Tigres.

El equipo de Gabriel Milito ha encontrado estabilidad en su funcionamiento. Sin ser el líder, el Rebaño Sagrado se mantiene cerca de la cima y por encima de escuadras como América y Rayados de Monterrey.

Cabe mencionar que la diferencia con los primeros puestos no es amplia, lo que mantiene viva la pelea. Toluca lidera con 45 unidades, seguido de Cruz Azul con 44 y Tigres con 43, mientras que el Club Deportivo Guadalajara se mantiene a solo cuatro puntos del primer lugar.

Este margen permite a nuestras Chivas seguir soñando con escalar posiciones si mantiene el ritmo en las jornadas restantes del Torneo Clausura 2026, donde suma 12 puntos, producto de cuatro victorias seguidas.

¿Cuál es el premio que recibirá el equipo de la temporada en la Liga MX?

El premio que recibirá el equipo de la Temporada 2025-2026 será nada más y nada menos que un millón de dólares, es decir, poco más de 31 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que esperemos que el Rebaño Sagrado siga con esta inercia ganadora para obtener este dinero.