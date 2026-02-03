Mazatlán FC afrontará esta semana un nuevo reto como local dentro del Torneo Clausura 2026, al recibir en el Estadio El Encanto al Club Deportivo Guadalajara, uno de los equipos protagonistas del arranque del certamen, con la misión de conseguir su primer triunfo en el certamen.

Previo a este enfrentamiento, Jordan Sierra, compareció ante los medios de comunicación, donde subrayó la relevancia de que los “Cañoneros” ofrezcan su mejor versión frente a Chivas, con el objetivo de empezar a sumar unidades en la campaña.

“Este fin de semana tendremos un partido ante Chivas y jugar ante ellos siempre es especial, pero para poder derrotar a Chivas, tenemos que dar el 100% en la línea porque a raíz de ahí podemos sacar una victoria importante”, señaló.

El jugador de 28 años de edad reveló la estrategia que implementarán para imponerse al equipo de Gabriel Milito, quien marcha en la primera posición de la tabla general con 12 puntos.

“Tenemos que intentar equivocarnos lo menos posible para sacar el resultado positivo estando en casa”, finalizó el mediocampista ecuatoriano.

¿Cuándo será el partido entre Mazatlán FC y Chivas?

El partido entre Mazatlán FC y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto, a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca Deportes.