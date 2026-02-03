Brian Rubio habló en rueda de prensa y aseguró que Mazatlán FC buscará sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026, pese a que enfrente tendrán al Club Deportivo Guadalajara, quien es líder general y se encuentra invicto.

El atacante del equipo sinaloense se dijo consciente de la dificultad que será enfrentar a Chivas en la Fecha 5, pero apela a la experiencia de varios elementos del plantel morado para competir.

“A mí me parece que todo se refleja con jugadores que tienen la experiencia en el equipo, ellos alientan a los que van llegando. Buscamos enfrentar a Chivas de la mejor manera“, indició.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado llega a este duelo tras imponerse el fin de semana pasado al Atlético de San Luis, dentro de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, mientras que los pupilos de Sergio Bueno perdieron contra los Rojinegros del Atlas.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Mazatlán FC y Chivas

El enfrentamiento entre Mazatlán FC y Chivas, correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026, se disputará este viernes 6 de febrero en el Estadio El Encanto. El encuentro está programado para iniciar a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca Deportes.