Chivas ha tenido un brillante arranque en el Clausura 2026 en donde marchan con paso perfecto tras cuatro jornadas disputadas, por lo que la ilusión de millones de aficionados está al máximo con la esperanza de que este semestre llegue la corona número 13.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Christian Martinoli, lanzó una peculiar sugerencia al público, en donde insinuó que tras el buen arranque de algunos clubes, este semestre podrían tener más oportunidades de llegar a la Final, por lo que consideró que la Final podría ser entre el Guadalajara y los Pumas de la UNAM.

“¿Se está cocinando a fuego lento o son mis nervios? Una Final Pumas contra Chivas (…) Siempre hemos hablado de que Chivas y Pumas es muy difícil que tengan chance de ser campeón.

“Me parece que para como está empezando el campeonato, esta es la gran oportunidad para ambos“, sugirió el polémico comunicador en el programa Los Protagonistas.

¿Cuántas veces se han enfrentado Chivas vs. Pumas en una Final?

El Guadalajara se ha enfrentado a los Pumas en solamente una ocasión en una Final del futbol mexicano, en donde el único antecedente se suscitó en el Clausura 2004, en donde el Rebaño cayó en tanda de penaltis tras la falla de Rafael Medina.