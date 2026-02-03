La nueva playera que utilizó Chivas para su visita del pasado fin de semana al Atlético de San Luis generó división de opiniones entre los aficionados del Rebaño; sin embargo, no notaron que la playera fue distinta a la que habían presentado en redes sociales unos días antes.

La marca Puma lanzó la tercera indumentaria para el Guadalajara, la cual usará solamente en este Clausura 2026, en donde decidieron hacer una apuesta arriesgada con el uso de diferentes tonalidades de azul, además de unos vivos en dorado.

Sin embargo, el comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que la playera que se usó en San Luis fue diferente a la que se presentó en redes sociales, debido a que el logotipo de Caliente no se apreciaba con claridad, por lo que se les puso un parche a los jerseys para no incumplir ningún tema contractual.

“La de la izquierda, que fue con la que jugaron y ese día tiene parche. Porque aseguraban que la marca, al tener las rayas entre el azul con diferentes tonalidades, que no se distinguía muy bien el Caliente.

“Dijeron: ‘vamos a meterle un parche, para que se note bien’ (…) Es un dato anecdótico, que fue la que se lanzó y después tuvo que ser modificada para jugar y esto es entendiendo que es el patrocinador más importante”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Puma también tuvo que cambiar el jersey de visita de esta temporada

Hay que recordar que para este año futbolístico, la marca alemana lanzó como segunda indumentaria un jersey blanco con vivos en verde y en rojo, en donde en el cuello, en la parte trasera traía una leyenda de “Estadio Mundialista 2026” en alusión al Estadio Akron; sin embargo, para evitar temas legales, decidieron ponerle un parche debido a que pudieron ser blanco de una demanda por parte de Adidas, marca oficial del Mundial.