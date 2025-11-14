Una de las inquietudes que tiene la afición de Chivas es sobre la marca que confeccionará las nuevas playeras a partir del próximo verano, por lo que se han revelado novedades sobre el acuerdo que tiene la directiva con la marca Puma.

La compañía alemana se alió con el Guadalajara desde el 2016, por lo que cumplirá 10 años con la escuadra tapatía; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que Nike no puede firmar contrato con el chiverío sino hasta después de diciembre, fecha en la que concluye el derecho al tanto que tiene Puma.

“No hay contratos firmados, se tiene que esperar a que termine esto. Lo que puede haber son precontratos o convenios, que garantice a Nike que si empieza la producción, no vayan a salir con que siempre no.

“No se nos olvide que el derecho al tanto que tiene Puma, vencía en diciembre. Al preguntar con la gente del club cómo va el tema de la mudanza a Nike es ‘va todo bien’. No quisieron decir más.

“Agregamos dos datos adicionales. Uno, es que la oferta base es superior a lo que paga Puma. Y que lo que estaban estirando es la comisión por camiseta vendida iba por los 8 dólares”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Puma sacará más playeras de Chivas?

En los casi siete meses que le resta de contrato a la empresa alemana, dicha marca confeccionaría dos playeras más, la tercera equipación que saldrá en diciembre y la del aniversario 120 del club el próximo mes de mayo.