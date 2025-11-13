Chivas no tiene tiempo que perder y la directiva ya estaría planificando el próximo Clausura 2026, en donde los altos mandos del Rebaño tendrían claro que es necesario salir nuevamente al mercado de fichajes a buscar algunos refuerzos.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que en el Guadalajara tendrían en mente cuatro incorporaciones para el siguiente semestre, en donde la primera sería la de Ricardo Marín, así como dos defensas centrales y otro delantero.

“Chivas lo tiene muy claro, va a buscar en el mercado de fichajes uno o dos defensas centrales. Ya vimos que si no está Luis Romo o algún otro lesionado, se le puede complicar a Gaby Milito.

“Y en el tema del ataque porque habrá salidas (…) Pueden buscar un delantero más, que sí pueda cumplir con algunas funciones que de repente a Teun Wilke le costaba, ejercer una función de poste, que retenga la pelota”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugaría la serie entre Chivas y Cruz Azul?

Según nuevos reportes, el Guadalajara enfrentaría a La Máquina el jueves 27 en la cancha del Estadio Akron y el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde se definiría el último Semifinalista del Apertura 2025.