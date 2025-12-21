Matías Almeyda vuelve a ser tema de conversación en el futbol mexicano, esta vez gracias a las recientes palabras de Eduardo “Chofis” López, quien no dudó al mencionar que el argentino ha sido el mejor entrenador con el que ha trabajado en su carrera.

Las declaraciones del futbolista de 31 años de edad surgió tras una dinámica realizada por la “Talacha Deportiva”, donde respondió preguntas rápidas tanto personales como deportivas.

“Matías Almeyda, con todo respeto a los demás“, contestó contundentemente la “Chofis” López, y es que bajo la conducción del “Pelado”, el futbolista mexicano alcanzó su mejor versión futbolística.

Eduardo López fue parte del plantel que marcó una época, obteniendo el título del Torneo Clausura 2017, además de dos Copas MX, una Supercopa MX y una CONCACAF Liga de Campeones.

Cabe mencionar que las palabras de la “Chofis” López para nada sorprende, pero sí reaviva el impacto que tuvo Matías Almeyda en el Club Deportivo Guadalajara, pues para muchos jugadores de aquel plantel, el argentino fue más que un director técnico.

Además de Matías Almeyda, ¿qué otros técnicos destacados tuvo Eduardo “Chofis” López?