De ser considerado en su momento el “Messi mexicano” a terminar en la talacha. Esa es la triste historia de Eduardo la “Chofis” López, quien recientemente fue confirmado como nuevo jugador de Chivas MV.

Hace unos meses, el futbolista de 31 años de edad pertenecía a los Tuzos del Pachuca, pero debido a su bajo rendimiento determinaron rescindir su contrato, así que quedó como agente libre; sin embargo, no ha tenido suerte para encontrar nuevo equipo en Primera División, por lo que ahora jugará la Copa Navidad.

Cabe mencionar que fue por medio de redes sociales se dio a conocer el fichaje de Eduardo “Chofis” Lópéz con la escuadra amateur.

“El equipo tapatío se armó hasta los dientes para la primera edición de la Copa Navidad 2025, que se vivirá con todo en Barras de Navidad, Jalisco. Uno de los nombres que roba reflectores es Javier “Chofis” López, quien se hace presente reforzando a uno de los equipos más fuertes de la talacha tapatía en los últimos torneos”, se lee en la página de Facebook ‘La Reina de la Talacha’.

“El mediocampista, originario de Torreón, Coahuila, debutó profesionalmente con las Chivas de Guadalajara, y hoy seguirá defendiendo esos colores que lleva marcados en el corazón”, agregaron.

Eduardo López jugará la Copa Navidad con Chivas MV.

¿Cuáles son los equipos que enfrentará la Chofis Lópéz con Chivas MV en la Copa Navidad?

Chivas MV es una de las entidades que disputará la primera edición de la Copa de Navidad, la cual se celebrará en Barras de Navidad, Jalisco. El equipo de Eduardo “Chofis” López está en el Grupo A y se medirá en el Campo José Moreno Miranda a Guerreros, Galleros y 7-7, el 20 y 21 de diciembre.

¿En qué equipos ha jugado la Chofis López?