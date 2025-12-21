La actualidad de Chivas se destaca por no tener a ningún jugador que fue campeón de la mano de Matías Almeyda en su plantel. Sin embargo, el futbol mexicano tiene a varios jugadores de ese plantel que siguen con actividad y la afición rojiblanca advierte sobre el impactante cambio físico que tuvo Eduardo López tras su salida de Pachuca.

La Chofis se fue por la puerta de atrás luego de haber sido señalado como un futbolista de mucho talento, pero sin disciplina. Su llegada al conjunto hidalguense fue con muchos obstáculos debido a que buscó mantener su salario para destrabar la llegada de Santiago Ormeño de León.

La actualidad de Eduardo López está muy lejos de la esperada debido a que ni bien se supo su salida de Pachuca se lo vinculó con el futbol de Arabia Saudita. Finalmente el exjugador de Chivas jugará en la talacha, ya que vestirá la playera de Chivas MV.

Eduardo López se quedó sin equipo en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en las últimas horas la Chofis volvió a ser noticia debido a que la afición resaltó el cambio físico que sufrió el exjugador del Rebaño Sagrado. En un video publicado por El Campeonísimo se observa claramente que tiene sobrepeso. ¿Habrá sido esta la razón por la que salió de Pachuca? No hay que olvidarse que Guillermo Almada en su momento confirmó que no lo habían convocado por no estar en peso.

¿Cuántos títulos ganó Eduardo López con Chivas?

Los registros indican que Eduardo López logró ganar cinco títulos: dos Copa MX, una Liga MX, una Supercopa MX y una Concachampions. Cabe destacar que el con el Guadalajara anotó 21 goles y dio 12 asistencias en 194 partidos.