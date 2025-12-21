La planificación de Chivas Femenil rumbo al Clausura 2026 comienza a tomar forma, con movimientos tanto en el apartado de refuerzos como en el de salidas. El club ya trabaja en la reconfiguración del plantel tras un semestre de balance irregular y, en ese escenario, una de las bajas confirmadas es la de Montserrat Hernández, futbolista que ya no entra en los planes del Rebaño para el próximo torneo.

Chivas Femenil oficializó su salida, tal como ocurrió también con Araceli Torres y Dana Sandoval, dentro del listado de bajas confirmadas rumbo al Clausura 2026. Con ello, la futbolista cerró formalmente su etapa en el Rebaño y quedó habilitada para definir su próximo destino dentro de la Liga MX Femenil.

En ese contexto, Pumas Femenil aparece como su destino más probable. De acuerdo con versiones que circulan en el mercado, el club universitario estaría avanzando para incorporarla como refuerzo, en una operación que, si bien todavía no fue anunciada oficialmente, se perfila como uno de los movimientos del receso.

A sus 26 años, Hernández cuenta con experiencia en clubes importantes de la liga, ya que antes de su paso por Chivas también formó parte del América, uno de los equipos protagonistas del circuito. Ese recorrido le aporta un perfil de jugadora ya formada en contextos de alta exigencia, algo que Pumas suele valorar a la hora de reforzar su plantel.

Altas y bajas de Chivas Femenil