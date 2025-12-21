La Liga MX Femenil podría introducir un cambio de formato a partir del Apertura 2026, de acuerdo con versiones que comenzaron a circular en el entorno de la competencia. El proyecto -todavía sin confirmación oficial por parte de la FMF- contemplaría un torneo anual, dividido en dos grupos, con 27 jornadas en la fase regular y liguilla para definir al campeón, rompiendo con el actual esquema de torneos cortos.

Según esta información, el certamen iniciaría entre junio y julio de 2026 y se extendería hasta abril o mayo de 2027, por lo que el llamado Apertura 2026 dejaría de tener una duración semestral. La intención sería aumentar la cantidad de partidos y ofrecer mayor continuidad competitiva, aunque por ahora se trata de un formato en análisis y no aprobado en Asamblea.

En ese contexto, el Clausura 2026 se jugaría sin modificaciones y sería el último torneo bajo el formato actual. Para Chivas Femenil, ese campeonato aparece como una instancia clave, luego de varios torneos con rendimientos irregulares, en los que el equipo alternó buenos pasajes futbolísticos con dificultades para sostener resultados en la recta final.

De cara a este torneo, el Rebaño apunta a una mejor preparación y mayor estabilidad del plantel, entendiendo que un posible torneo largo exigiría regularidad y profundidad. La planificación en Verde Valle no solo mira el corto plazo, sino también un escenario donde la competencia se extienda durante casi un año completo.

El cambio de formato todavía no es oficial

Por ahora, la Liga MX Femenil no ha hecho oficial ninguna modificación reglamentaria, por lo que el cambio de formato permanece en el terreno de las versiones. Mientras tanto, Chivas afronta el Clausura 2026 con la idea de cerrar de buena manera el actual sistema y llegar mejor posicionadas ante una eventual transformación estructural de la competencia.