Armando González está convertido en uno de los mejores futbolistas de Chivas y de toda la Liga MX, al menos así lo está demostrando jornada a jornada; sin embargo, Roberto Gómez Junco reveló el principal problema que deberá sortear el delantero rojiblanco en este Clausura 2026.

La Hormiga sorprendió a propios y extraños por su irrupción en el futbol mexicano durante el semestre anterior, en donde logró coronarse como campeón de goleo; sin embargo, tras el conocimiento de sus cualidades por parte de los defensores rivales, las marcas serán más complejas y difíciles de superar.

“Armando González, en la medida de que el equipo siga funcionando mucho mejor, él podrá beneficiarse, ser mejor abastecido de balones, pero él entrar en su consistencia. No es lo mismo ser un jugador que se busca un lugar a un jugador que ya se ganó un lugar y que ahora es más visto, más marcado, más exigido.

“Ahí está la prueba para Armando González, ese segundo año que les cuesta a los jugadores que a veces irrumpen en el futbol“, explicó el comunicador en ESPN.

¿Cuántos goles ha anotado la Hormiga González en este año futbolístico?

La Hormiga fue de menos a más dentro del Guadalajara, convirtiéndose en el mejor romperredes de la escuadra rojiblanca pese a arrancar el semestre anterior como la cuarta opción para Gabriel Milito; sin embargo, sus anotaciones le han convertido en el mejor artillero rojiblanco.

Contabilizando los goles de Armando González entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, el rojiblanco ha anotado 15 dianas; sin embargo, también logró anotar en la Leagues Cup, marcando 16 goles en el año futbolístico.