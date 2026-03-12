La salida de Fernando Beltrán de Chivas fue uno de los movimientos que más dividió a la afición rojiblanca en los últimos años. Mientras algunos seguidores consideraban que el ciclo del mediocampista en el Guadalajara ya estaba terminado, otros lo veían como uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX y pensaban que venderlo al León había sido un error importante por parte de la directiva.

La realidad es que su etapa con los Panzas Verdes ha tenido un desarrollo muy similar a lo que vivió en el Guadalajara. El rendimiento de Beltrán ha sido irregular, alternando momentos de buen futbol con actuaciones que han generado críticas. Aunque ha tenido partidos destacados, también ha cometido errores que terminaron costándole puntos al equipo esmeralda, y ahora esa falta de consistencia le habría provocado un castigo interno justo a pocos días del enfrentamiento contra Chivas.

De acuerdo con información del periodista de TUDN Luis Romo, Fernando Beltrán fue castigado por el cuerpo técnico del León junto a otros futbolistas del plantel. El Nene, así como Jordi Cortizo, Chava Reyes y David Ramírez, habrían sido enviados a entrenar con la categoría Sub-21 debido a una combinación de bajo rendimiento e indisciplinas. Además, todos ellos quedarían fuera de la convocatoria para el partido de este fin de semana contra Xolos, situación que volvió a encender el debate entre los aficionados rojiblancos sobre el verdadero nivel del mediocampista.

El contexto resulta especialmente llamativo si se considera que León visitará a Chivas el próximo miércoles 18 de marzo en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 9. Beltrán todavía tendrá algunos días para intentar recuperar la confianza del entrenador Ignacio Ambriz y así entrar en la convocatoria para volver al Estadio Akron, en lo que podría convertirse en una especie de revancha personal tras el complicado cierre de su etapa con el Guadalajara.

El partido pendiente para Chivas podría hacerlo recortar distancias con Cruz Azul y Toluca

Actualmente, Chivas se encuentra en el tercer lugar de la Tabla General con 21 puntos, por detrás de Toluca y Cruz Azul, que suman 24 unidades cada uno. Dependiendo de lo que ocurra durante la Jornada 10 de este fin de semana, el Guadalajara podría recortar distancias con ambos equipos, especialmente si logra imponerse en su partido pendiente. Esto encajaría perfectamente con el objetivo que se ha planteado Gabriel Milito de llegar a la Jornada 13 con una cosecha de al menos 31 puntos, una cifra que consolidaría al equipo entre los principales contendientes del torneo.