La situación de Érick Gutiérrez en el Club Deportivo Guadalajara sigue generando versiones alrededor de su futuro. De acuerdo con la columna Francotirador del diario Récord, el mediocampista no se resigna a quedar fuera de los planes del primer equipo y ha buscado una oportunidad para demostrar que todavía puede aportar dentro del proyecto rojiblanco.

Según lo publicado, el jugador continúa entrenando con intensidad pese a no ser considerado por el entrenador Gabriel Milito. En contraste con el caso de Alan Pulido, quien también ha quedado marginado, la columna señala que el Guti “sigue dándole duro al entrenamiento” mientras espera recibir una señal que le permita volver a competir por un lugar en el Rebaño.

En dicha publicación se asegura que el mediocampista intentó acercarse directamente a la directiva y al cuerpo técnico para solicitar una conversación. La intención del futbolista habría sido explicar su postura y pedir una oportunidad para demostrar en la cancha que puede aportar al funcionamiento del equipo.

La historia del Guti en Instagram.

Sin embargo, siempre de acuerdo con Rércord, ese intento no prosperó. La columna sostiene que “tocó la puerta de la directiva, del técnico, para pedir que le den una oportunidad”, pero que no habría recibido respuesta favorable, lo que lo llevó incluso a manifestarse en redes sociales con la esperanza de volver a ser considerado: recientemente publicó una imagen de sus botines colgados en Verde Valle.

El panorama para el ex jugador del PSV Eindhoven no luce sencillo. La misma publicación apunta que Milito se mantiene firme en sus decisiones deportivas y que no suele cambiar su postura con facilidad, por lo que el futuro inmediato del Guti continúa siendo incierto mientras se entrena con Fuerzas Básicas.

Érick Gutiérrez, cerca de jugadores de Chivas

En las últimas horas, Érick Gutiérrez también presumió en Instagram de su cercanía con varios jugadores del Rebaño Sagrado con los que aparentemente salió a comer. En las historias se lo vio en un evento junto a Roberto Alvarado, José Castillo, Ricardo Marín y Richard Ledezma. ¿Pesará su buena relación con estos para que Gabriel Milito finalmente le de una nueva oportunidad?