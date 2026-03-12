Chivas tuvo un arranque espectacular en el Clausura 2026 al conseguir seis triunfos consecutivos, un inicio que lo colocó rápidamente entre los protagonistas del torneo. Aunque posteriormente atravesó un pequeño bache con las derrotas frente a Cruz Azul y Toluca, el equipo logró recuperar sensaciones positivas tras vencer al Atlas en el Clásico Tapatío el fin de semana pasado. Ahora, el calendario parece abrirle una oportunidad importante al Guadalajara, situación que llevó a Gabriel Milito a fijarse un objetivo bastante ambicioso para los próximos encuentros.

Los siguientes compromisos del Rebaño Sagrado serán contra rivales que, al menos en la Tabla General, no atraviesan su mejor momento. Primero recibirán en el Estadio Akron a Santos Laguna y León, ubicados en los lugares 18 y 13 respectivamente. Posteriormente, Chivas visitará a Monterrey, que actualmente se encuentra en la novena posición, y finalmente cerrará esta racha de partidos enfrentando a Pumas, el equipo que llega en mejor forma al ocupar el quinto lugar de la clasificación.

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, conocido como Juéguele, Gabriel Milito se planteó una meta clara para estos cuatro compromisos: no perder ninguno. Bajo esa premisa, dentro del club se habría establecido el objetivo de sumar al menos 10 de los 12 puntos posibles, una cifra que mantendría al Guadalajara firmemente entre los primeros lugares de la tabla.

Según la misma información, el cuerpo técnico tendría proyectados triunfos ante Santos, León y Pumas, mientras que el duelo contra Monterrey sería considerado el más complicado de esta serie. Por ello, aunque naturalmente buscarán la victoria, un empate ante Rayados no sería visto como un mal resultado. Con ese escenario, el objetivo es que Chivas llegue a la Jornada 13 con 31 puntos en la clasificación, una cifra que prácticamente aseguraría su presencia en la Liguilla y además le daría ventaja para cerrar series eliminatorias en casa.

Chivas superaría los puntos que hizo en el Apertura 2025 a falta de cuatro jornadas por disputarse

Si el Guadalajara logra alcanzar esa meta de 10 puntos en los próximos cuatro encuentros, llegaría a la Jornada 13 con un total de 31 unidades. Esto significaría superar los 29 puntos que consiguió en todo el Apertura 2025, y lo haría cuando todavía quedarían cuatro jornadas por disputarse en el calendario. Por ello, dentro del club existe un objetivo muy claro: terminar la fase regular en una posición que permita disputar los partidos de vuelta de la Liguilla en el Estadio Akron, especialmente si se presenta la oportunidad de pelear por el título.