Las palabras del periodista mexicano Miguel Gurwitz sobre la importancia de Chivas de Guadalajara en la historia del futbol nacional generaron una fuerte discusión entre aficionados en redes sociales, especialmente entre seguidores del Club América. Durante una reciente participación en un video dedicado al Rebaño Sagrado, el comunicador destacó el peso histórico del club rojiblanco con una afirmación que no tardó en viralizarse.

“No habría fútbol mexicano si no existiera Chivas. Y la gente va a decir, ‘Estoy exagerando’. No, Guadalajara es el equipo más importante que tiene el fútbol mexicano, sin duda”, expresó Gurwitz al hablar sobre el lugar que ocupa el club tapatío dentro de la cultura futbolística del país. Sus palabras rápidamente comenzaron a circular entre aficionados y cuentas dedicadas a debatir sobre la historia y rivalidades del futbol mexicano.

El periodista también hizo referencia indirecta al clásico rival rojiblanco, reconociendo el papel que juega en la narrativa del fútbol mexicano. “Ah, que luego llegó un componente, su archirrival. Sí, qué bueno, se complementó la historia”, comentó en alusión al América, aunque insistiendo en que el punto de partida histórico del futbol mexicano está estrechamente ligado al Guadalajara.

Gurwitz profundizó además en el significado del modelo deportivo del club, que compite exclusivamente con futbolistas mexicanos. “El decir ‘voy a armar un equipo con puros futbolistas mexicanos’ trae un montón de mensajes y de ideologías mucho más profundas que el hecho de decir ‘solo juego con mexicanos porque quiero jugar con mexicanos’”, explicó. Bajo esa lógica, remató su idea señalando que “la historia del fútbol mexicano, si no existiera Chivas, no sería la misma”.

Aficionados del América quedaron ardidos

Las declaraciones, sin embargo, no pasaron desapercibidas entre aficionados americanistas. En redes sociales, varios seguidores del América cuestionaron la postura del periodista, recordando el peso deportivo del club azulcrema en títulos y popularidad. Algunos usuarios respondieron con antiguas declaraciones de Gurwitz elogiando a las Águilas y restando importancia a sus dichos recientes sobre la grandeza del Guadalajara.