Ulises Zurita fue protagonista de uno de los mejores goles del fin de semana en la Liga de Expansión MX. El defensor de Atlético La Paz se mandó al ataque desde el lateral derecho, participó en una pared cerca del área y definió con un remate de cara externa que se coló en el ángulo más lejano del arco rival, en el duelo ante Coyotes de Tlaxcala. La acción rápidamente se viralizó y terminó siendo elegida como el gol de la jornada 9.

La jugada destacó tanto por la técnica como por la sorpresa. Zurita apareció desde el fondo para sumarse al ataque, recibió la devolución de su compañero tras una pared y, sin necesidad de acomodarse demasiado, sacó un disparo preciso y potente que dejó sin opciones al arquero.

Aunque hoy destaca en la Liga de Expansión, Zurita tiene una historia ligada a una de las canteras más importantes del fútbol mexicano. El defensor se formó en las fuerzas básicas del Guadalajara, donde completó todo el proceso juvenil. Sin embargo, no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo.

Aun así, estuvo muy cerca de hacerlo. En 2018 integró la banca de suplentes del Rebaño en un partido de Copa MX frente a Pumas UNAM, cuando el equipo era dirigido por José Saturnino Cardozo. Aquella convocatoria fue uno de los momentos más cercanos a su estreno en la máxima categoría.

La carrera de Ulises Zurita

Tras su paso por la cantera rojiblanca, Zurita continuó su carrera en el ascenso mexicano: tuvo pasos por San Luis, Venados y hasta emigró al Salamanca B de España. En 2020 regresó al país para jugar en Atlético Morelia y dos años más tarde recaló en Atlético La Paz, donde milita hoy a sus 28 años.