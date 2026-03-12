Chivas volvió a la senda del triunfo en el Clásico Tapatío tras imponerse 1-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, un resultado que levantó el ánimo del equipo y de la afición rojiblanca. Ahora, el Guadalajara buscará mantener esa racha positiva este sábado cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Akron. Sin embargo, Gabriel Milito estará obligado a realizar modificaciones en su alineación, y lo peor es que perderá a uno de los futbolistas que más brilló en el partido anterior.

El jugador en cuestión es Daniel Aguirre, quien durante el Clásico Tapatío acumuló su quinta tarjeta amarilla del torneo. Debido a esta situación, el defensor rojiblanco deberá cumplir un partido de suspensión y no podrá estar disponible para el encuentro ante Santos. Esto obligará a Gabriel Milito a buscar alternativas en la línea defensiva, ya sea con otro zaguero natural o incluso realizando ajustes tácticos que podrían abrirle la puerta a Hugo Camberos como carrilero izquierdo.

Daniel Aguirre fue el único jugador de Chivas en el 11 ideal.

La baja resulta aún más sensible si se considera el nivel que mostró el defensor en el último partido. De acuerdo con el reconocimiento oficial de la Liga MX, Daniel Aguirre fue elegido como el mejor jugador del Clásico Tapatío, siendo además el único futbolista de Chivas que apareció en el 11 ideal de la Jornada 10. Por lo tanto, Milito perderá para el duelo ante Santos al jugador más destacado que tuvo el Guadalajara frente al Atlas.

Si el entrenador argentino decide mantener una estructura similar a la que ha venido utilizando, las opciones más naturales para cubrir la ausencia de Aguirre serían Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias o Miguel Gómez. Cualquiera de esas variantes implicaría pequeños ajustes en la defensa, ya que jugadores como Diego Campillo o José Castillo podrían desplazarse ligeramente para ocupar la posición de central por derecha, manteniendo así una línea defensiva muy parecida a la que ha funcionado en las últimas jornadas.

Richard Ledezma también podría ser suspendido por acumulación de tarjetas

Otro futbolista que se encuentra en riesgo de suspensión es Richard Ledezma, quien actualmente suma cuatro tarjetas amarillas en el torneo. Esto significa que una amonestación más provocaría automáticamente un partido de castigo por acumulación. Ante ese panorama, habrá que ver cuál es la estrategia que adopta Gabriel Milito junto al mediocampista rojiblanco: evitar a toda costa la quinta tarjeta o incluso “forzarla” en algún momento para cumplir la suspensión en un partido menos complicado del calendario.