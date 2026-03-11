Gabriel Milito es un entrenador que tiene muy clara la idea futbolística que desea implementar en sus equipos y así lo ha demostrado desde que llegó a Chivas; sin embargo, a veces ha tomado decisiones que han llamado la atención y una de las más recientes es sobre Brian Gutiérrez.

El mediocampista mexico-estadounidense llegó como refuerzo para este Clausura 2026 y de inmediato se adueñó de la titularidad en el Guadalajara gracias a sus buenas actuaciones, lo que inclusive lo llevó a Selección Mexicana.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, confirmó que la ausencia de Brian Gutiérrez en los partidos recientes se debió meramente a una decisión táctica, ya que Gabriel Milito habría percibido que los adversarios estaban encontrando formas de anular el medio campo rojiblanco.

“Me dicen que no es un tema de que le haya hecho caritas y que por eso lo esté relegando (…) ¿Una indisciplina? Me dicen que no, es un tipo muy disciplinado.

“Lo que me han dicho es que es una decisión meramente deportiva. Me decían que previo a esta seguidilla de partidos bravos, se habían dado cuenta de que muy pronto le comenzaron a tomar la medida los equipos y que en gran parte, lo que los rivales han trabajado, estaba basado en atacarle el medio campo, para anular al Guadalajara y hacerle daño”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.