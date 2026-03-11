Raúl Rangel ha trabajado incesantemente durante varios años para ganarse la oportunidad de ser el portero titular de la Selección Mexicana, por lo que su sueño de jugar una Copa del Mundo parece que está cada vez más cerca.

Desde hace varios meses, el Tala ha estado ganándole terreno a sus competidores por el puesto bajo los tres postes del Tricolor, por lo que aunado a la reciente lesión de Luis Ángel Malagón, todo parece indicar que el portero de Chivas tendría vía libre para ser el estelar de México.

Es por eso que una leyenda del Guadalajara y del futbol mexicano, Oswaldo Sánchez, le dedicó un mensaje para Raúl Rangel destacando sus cualidades y méritos para resguardar la portería en el próximo Mundial, aunque sí fue duro al señalar su error en el Clásico Tapatío contra Atlas.

“Mi querido Tala Rangel, parece que te vas a perfilar para titular del Mundial. Me parece muy justo por tu nivel que has demostrado últimamente, eres de la confianza del Vasco Aguirre, cada día te ganas la credibilidad del público mexicano.

“Esta vez en el Clásico, a pesar de que Chivas ganó, creo que te equivocas porque intentaste arriesgar de más la salida. El portero debe ser muy seguro cuando juega con los pies y tú tienes gran capacidad, pero esta vez la comprometes y la pelota termina en tu arco. Mi querido Tala, me duele mucho decírtelo, pero hoy estás en las Malditas de San Oswaldo”, dijo el excancerbero mexicano en su cuenta de Instagram.

¿Con quiénes competiría el Tala Rangel por la titularidad de México?

Tras la lesión de Luis Ángel Malagón con el América, la realidad es que ya no habría muchos candidatos para resguardar el arco de México en la próxima Copa del Mundo, en donde todo parece indicar que Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo serían los otros elementos a considerar por Javier Aguirre.