El Mundial está cada vez más cerca, por lo que el ambiente mundialista comienza a sentirse en las sedes; sin embargo, la leyenda de Chivas, Oswaldo Sánchez, aseguró que en la Selección Mexicana no necesitan de un jugador como Álvaro Fidalgo.

El cancerbero mundialista en Alemania 2006 está convencido de que el aporte de los naturalizados es importante en el Tricolor; sin embargo, no vislumbra al mediocampista del América como una pieza clave para potenciar a México en la próxima Copa.

“Para mi, no lo necesitamos. Ningún jugador está de sobra, pero sí creo que con los mexicanos que hay en esa posición nos puede alcanzar. Tengo mucha confianza en Edson Álvarez, en los que juegan adelante, en Charly Rodríguez, en Luis Chávez, ya que se recupere.

“En mi entender, no están las puertas cerradas, ya tuvimos naturalizados muy buenos como Guille Franco o como Sinha, pero creo que en este momento le daría otra prioridad a seguir amalgamando un esquema de juego con los mexicanos que tenemos“, declaró el excancerbero en un evento en la ciudad de Guadalajara.

México, una selección plagada de naturalizados

Hay que recordar que en la plantilla del Tricolor se han sumado varios elementos de otras nacionalidades como Germán Berterame, Santiago Giménez, Julián Quiñones, por lo que podría sumarse Fidalgo en los próximos meses.