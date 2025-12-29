El domingo pasado, nuestras Chivas sostuvieron su primer partido amistoso rumbo al Torneo Clausura 2026, venciendo de manera contundente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez, con goles de Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo.

Durante la transmisión del encuentro, Jorge Pietrasanta reveló que Teun Wilke se marcharía al Atlante de la Liga de Expansión, quien para el Torneo Apertura 2026 estará de vuelta en el máximo circuito del balompié azteca.

Sin embargo, el comunicador de ESPN no reveló las condiciones del trato entre el Club Deportivo Guadalajara y “Los Potros de Hierro”, pero según RebañoGirls, el acuerdo entre estas dos escuadras sería préstamo sin opción a compra.

Cabe mencionar que su salida se debe ante las pocas o nulas oportunidades que tendría con el primer equipo si se quedaba para el Torneo Clausura 2026 tras la contratación de Ángel Sepúlveda, el regreso de Ricardo Marín y el gran momento futbolístico de Armando González.

Teun Wilke saldrá de Chivas para el Clausura 2026.

¿Cuál es el valor actual de Teun Wilke?

Con datos del sitio especializado Transfermarkt, el actual valor de Teun Wilke es de 1.5 millones de euros, es decir, poco más de 31 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio de hoy, de manera que esto podría haber pedido Chivas al Atlante si el trato fuera compra.