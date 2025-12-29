Chivas está a dos semanas de iniciar el Clausura 2026 y, aunque el equipo parece estar en un gran nivel tras lo visto en el amistoso contra Irapuato, donde ganó y goleó 0-4, tanto el Cuerpo Técnico como la directiva saben que aún queda trabajo por hacer para que el equipo llegue al máximo de su potencial cuando arranque oficialmente el torneo.

Sin embargo, todo parece indicar que la directiva del Guadalajara tomará una decisión polémica respecto a uno de los fichajes solicitados por Gabriel Milito. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el club ya no continuará en la búsqueda del defensa central que pidió el estratega argentino y, en su lugar, apostará por Gilberto Sepúlveda, Francisco Méndez y Ángel Chávez para cubrir esa zona del campo.

De los refuerzos solicitados por Milito, la defensa central parecía ser la prioridad y Chivas incluso tocó puertas en Atlético San Luis y Monterrey para intentar los fichajes de Eduardo Águila y Víctor Guzmán, respectivamente. No obstante, ambas negociaciones se estancaron y la directiva habría decidido cerrar el plantel con los jugadores actuales en esa posición.

El citado periodista señala que esta decisión responde a que la directiva considera que este semestre Chivas solamente disputará la Liga MX y no tendrá doble competencia, por lo que no sería indispensable contar con un plantel tan amplio. Una vez que Diego Campillo esté recuperado, la central ideal estaría formada por él, Luis Romo y José Castillo, mientras que Daniel Aguirre, Miguel Tapias, Sepúlveda, Méndez y Chávez pelearán por minutos.

Las salidas de Erick Gutiérrez y Alan Mozo son prioridad para hacer más fichajes

Además, la directiva enfrenta otra dificultad: las salidas pendientes de jugadores que no entran en planes de Milito, especialmente Erick Gutiérrez y Alan Mozo, quienes cuentan con sueldos muy altos que complican cualquier contratación importante. Esto hace todavía más complejo pensar en un fichaje de jerarquía para reforzar la defensa central en el corto plazo.