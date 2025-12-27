Hasta este sábado la llegada de un central al Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2025 luce muy lejos, de manera que Gabriel Milito solo contaría con Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda como únicos refuerzos, además de Ricardo Marín, quien regresó tras culminar su préstamo con el Puebla.

Y es que de acuerdo con información de Erick López y Jesús Hernández, la contratación de un zaguero dependerá si se logra la salida de Alan Mozo o de Erick Gutiérrez, pues de no ser así se quedarán con lo que tienen.

“Hoy está lejísimos”, dijo “Chuy” Hernández en un video que compartió en su canal de YouTube. “Si llega va a llegar por un un tercambio “Chuy”. Tema Mozo, tema “Guti”, son muy importantes para eso. El que pueda llegar un central tiene que ver mucho con los que pusieron transferibles”, agregó el periodista de TUDN.

No obstante, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, siguen sin recibir una oferta por esos dos elementos debido a que cuentan en Verde Valle con un alto sueldo, así que deberán de aceptar una rebaja salarial para que sean más fáciles sus partidas.

Así que de momento, tanto Alan Mozo como Erick Gutiérrez se encuentran trabajando por separado. De hecho, no fueron consierados para la pretemporada del Rebaño Sagrado rumbo al Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Chivas ante Irapuato?

El primer partido del Club Deportivo Guadalajara en esta pretemporada será ante Irapuato el domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN y Disney +.